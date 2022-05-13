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«Астон Вилла» выкупила Коутиньо

Дата публикации: 13-05-2022

Бразилец останется в лагере бирмингемцев на постоянной основе.

«Астон Вилла» объявила, что выкупила Филиппе Коутиньо у «Барселоны». Соответствующая информация появилась на официальном сайте английского клуба.

«Вилланы» не раскрывают сумму трансфера, но сообщают, что бразильский плеймейкер подписал контракт до 2026 года.

Согласно данным с портала «Transfermarkt», на этой сделке каталонцы заработали 20 000 000 евро. Примечательно, что в январе 2018-го «Барса» выложила за игрока аж 135 миллионов евро.

Коутиньо перебрался в аренду в «Астон Виллу» зимой 2022 года. На его счету четыре гола и три ассиста в 16 матчах.

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