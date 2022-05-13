«Астон Вилла» выкупила Коутиньо

Дата публикации: 13-05-2022

Бразилец останется в лагере бирмингемцев на постоянной основе.



«Астон Вилла» объявила, что выкупила Филиппе Коутиньо у «Барселоны». Соответствующая информация появилась на официальном сайте английского клуба.



«Вилланы» не раскрывают сумму трансфера, но сообщают, что бразильский плеймейкер подписал контракт до 2026 года.



Согласно данным с портала «Transfermarkt», на этой сделке каталонцы заработали 20 000 000 евро. Примечательно, что в январе 2018-го «Барса» выложила за игрока аж 135 миллионов евро.



Коутиньо перебрался в аренду в «Астон Виллу» зимой 2022 года. На его счету четыре гола и три ассиста в 16 матчах.