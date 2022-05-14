Перишич может перейти в «Челси»

Дата публикации: 14-05-2022

Хавбек миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич летом может перейти в лондонский «Челси».



Как сообщает издание «SportMediaset», «синие» желают усилить линию полузащиты, держа в уме возможную потерю ряда футболистов на этой позиции. Одним из главных кандидатов на приглашение в «Челси» стал 33-летний хорват.



Контракт Перишича с миланским клубом истекает летом 2022 года. Таким образом высока вероятность, что «Челси» он может достаться на правах свободного агента.



В сезоне-2021/22 на счету Перишича 47 матчей во всех соревнованиях, в которых он оформил девять мячей и отдал шесть голевых пасов.