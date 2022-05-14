23:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 мая
Воскресенье 15 мая
Свернуть список

Перишич может перейти в «Челси»

Дата публикации: 14-05-2022

Хавбек миланского «Интера» и сборной Хорватии Иван Перишич летом может перейти в лондонский «Челси».

Как сообщает издание «SportMediaset», «синие» желают усилить линию полузащиты, держа в уме возможную потерю ряда футболистов на этой позиции. Одним из главных кандидатов на приглашение в «Челси» стал 33-летний хорват.

Контракт Перишича с миланским клубом истекает летом 2022 года. Таким образом высока вероятность, что «Челси» он может достаться на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 на счету Перишича 47 матчей во всех соревнованиях, в которых он оформил девять мячей и отдал шесть голевых пасов.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close