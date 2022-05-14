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«Ньюкасл» может подписать Шмейхеля

Дата публикации: 14-05-2022

В услугах Каспера Шмейхеля, выступающего за «Лестер», заинтересован «Ньюкасл». Информацией поделился ресурс «TalkSPORT». «Сороки» занимаются поисками нового голкипера и рассматривают датчанина в качестве одного из возможных вариантов усиления состава.

Ранее сообщалось об интересе «Ньюкасла» к Бернду Лено из «Арсенала».

Шмейхель длительное время находился в структуре «Ман Сити», но пробиться в основу «горожан» не смог. Цвета «Лестера» вратарь защищает с 2011 года.

В текущем сезоне на счету 35-летнего кипера 50 встреч за английскую команду (10 «сухих» матчей). Контракт Шмейхеля с «лисами» истекает следующим летом.

Рыночный ценник на вратаря составляет 4 млн евро («Transfermarkt»).

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