23:36 ()
Онлайн трансляции
Суббота 14 мая
Воскресенье 15 мая
Свернуть список

«Атлетико» собирается отказаться от аренды Гризманна из-за его высокой зарплаты

Дата публикации: 14-05-2022

Ресурс «COPE» пишет, что по окончании сезона «Атлетико» может расстаться с Антуаном Гризманном. В Мадриде рассматривают вариант с отказом от продления аренды француза еще на год. «Матрасники» уже сообщили об этом сестре футболиста, представляющей его интересы, и самому игроку.

Уход Гризманна позволит «Атлетико» заметно сократить расходы по зарплате, поскольку в мадридской команде форвард получает порядка 18 млн евро за сезон.

«Матрасники» взяли француза в годичную аренду у «Барселоны» в августе 2021 года с обязательством выкупа за 40 млн евро. Договор позволяет продлить ее срок на 1 год.

В сезоне 2021/2022 в активе 31-летнего игрока 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 37 встречах за «Атлетико».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close