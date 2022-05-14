«Атлетико» собирается отказаться от аренды Гризманна из-за его высокой зарплаты

Дата публикации: 14-05-2022

Ресурс «COPE» пишет, что по окончании сезона «Атлетико» может расстаться с Антуаном Гризманном. В Мадриде рассматривают вариант с отказом от продления аренды француза еще на год. «Матрасники» уже сообщили об этом сестре футболиста, представляющей его интересы, и самому игроку.



Уход Гризманна позволит «Атлетико» заметно сократить расходы по зарплате, поскольку в мадридской команде форвард получает порядка 18 млн евро за сезон.



«Матрасники» взяли француза в годичную аренду у «Барселоны» в августе 2021 года с обязательством выкупа за 40 млн евро. Договор позволяет продлить ее срок на 1 год.



В сезоне 2021/2022 в активе 31-летнего игрока 8 забитых мячей и 6 голевых передач в 37 встречах за «Атлетико».