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«Наполи» и «Лацио» заинтересованы в подписании Икарди

Дата публикации: 14-05-2022

Мауро Икарди может вернуться в Серию А. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Экрем Конур. В услугах форварда «ПСЖ» заинтересованы «Лацио» и «Наполи».

На взрослом уровне Икарди дебютировал в составе «Сампдории» в 2012 году, а уже через год стал игроком «Интера». Цвета миланского клуба он защищал на протяжении 7 лет, после чего перебрался в Париж. Сумма трансфера – 50 млн евро.

В сезоне 21/22 Икарди выходил на поле в 30 поединках и отметился 5 забитыми мячами. Трудовые отношения 29-летнего аргентинца с «Пари Сен-Жермен» рассчитаны до лета 2024 года.

Стоимость центрфорварда составляет 28 000 000 евро («Transfermarkt»).

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