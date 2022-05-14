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«Арсенал» просит от «Милана», «Марселя» и «Атлетико» 30 млн евро за своего футболиста

Дата публикации: 14-05-2022

Экрем Конур информирует в своем «Twitter», что «Арсенал» готов продать Вильяма Салиба. «Пушкарей» устроит предложение с суммой свыше 30 млн евро.

Журналист отмечает, что трансфер защитника интересен «Атлетико», «Марселю» и «Милану».

В «Арсенал» Салиба перебрался в 2019 году из «Сент-Этьена». За его переход англичане выложили 30 млн евро. За первую команду лондонцев Вильям не сыграл ни одной встречи, ограничившись 8 играми за «Арсенал» U23. При этом Салиба уже трижды отдавали в аренду.

Текущий сезон футболист проводит в «Марселе». Срок его аренды истекает ближайшим летом. В активе 21-летнего защитника 50 игр (без результативных действий).

Весной 2022 года Салиба впервые сыграл за сборную Франции.

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