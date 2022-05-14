«Арсенал» просит от «Милана», «Марселя» и «Атлетико» 30 млн евро за своего футболиста
Дата публикации: 14-05-2022
Экрем Конур информирует в своем «Twitter», что «Арсенал» готов продать Вильяма Салиба. «Пушкарей» устроит предложение с суммой свыше 30 млн евро.
Журналист отмечает, что трансфер защитника интересен «Атлетико», «Марселю» и «Милану».
В «Арсенал» Салиба перебрался в 2019 году из «Сент-Этьена». За его переход англичане выложили 30 млн евро. За первую команду лондонцев Вильям не сыграл ни одной встречи, ограничившись 8 играми за «Арсенал» U23. При этом Салиба уже трижды отдавали в аренду.
Текущий сезон футболист проводит в «Марселе». Срок его аренды истекает ближайшим летом. В активе 21-летнего защитника 50 игр (без результативных действий).
Весной 2022 года Салиба впервые сыграл за сборную Франции.