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«Ливерпуль» планирует подписать одного из лучших игроков «Ромы»

Дата публикации: 14-05-2022

По информации «La Gazzetta dello Sport», «Ливерпуль» наблюдает за ситуацией с Николо Дзаньоло.

Соглашение 22-летнего вингера с «Ромой» истекает летом 2024 года. Если итальянец откажется продлевать контракт с римским клубом, то «мерсисайдцы» попытаются подписать его. Среди других претендентов на игрока значится «Ювентус».

«Рома» намерена получить за футболиста около 65-70 млн евро.

Ранее ряд источников писали, что «желто-красные» планируют пролонгировать контракт с Дзаньоло. Однако с учетом интереса к нему со стороны других команд вингер может взять паузу для принятия окончательного решения.

В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 39 встреч (7 забитых мячей, 8 голевых пасов). Ценник на него составляет 33 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

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