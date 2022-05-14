«Ливерпуль» планирует подписать одного из лучших игроков «Ромы»

Дата публикации: 14-05-2022

По информации «La Gazzetta dello Sport», «Ливерпуль» наблюдает за ситуацией с Николо Дзаньоло.



Соглашение 22-летнего вингера с «Ромой» истекает летом 2024 года. Если итальянец откажется продлевать контракт с римским клубом, то «мерсисайдцы» попытаются подписать его. Среди других претендентов на игрока значится «Ювентус».



«Рома» намерена получить за футболиста около 65-70 млн евро.



Ранее ряд источников писали, что «желто-красные» планируют пролонгировать контракт с Дзаньоло. Однако с учетом интереса к нему со стороны других команд вингер может взять паузу для принятия окончательного решения.



В нынешнем сезоне Дзаньоло провел 39 встреч (7 забитых мячей, 8 голевых пасов). Ценник на него составляет 33 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).