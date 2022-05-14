Дибала близок к переходу в «Интер», клуб предложил ему длительный контракт

Дата публикации: 14-05-2022

«Интер» хочет подписать Пауло Дибалу. Подробности потенциального перехода появились в «Твиттере» Николо Скиры.



Миланцы подготовили для форварда 3-летнее соглашение с годовой зарплатой в 7 млн евро. К «нерадзурри» Дибала сможет присоединиться летом в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Ювентусом» рассчитан до конца сезона.



Журналист также сообщил, что Джузеппе Маротта, являющийся гендиректором «Интера», планирует встретиться с агентом аргентинца в ближайшее время.



Ранее СМИ писали об интересе к 28-летнему бомбардиру со стороны «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».



В сезоне 21/22 Дибала провел за «Ювентус» 37 матчей, в которых отличился 15 раз и сделал 6 ассистов. Transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 млн евро.