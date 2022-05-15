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«Бавария» может подписать Усмана Дембеле

Дата публикации: 15-05-2022

«Sky Sports» сообщает об интересе «Баварии» к вингеру Усману Дембеле, правами на которого владеет «Барселона».

Соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает ближайшим летом, а о пролонгации контракта стороны так и не договорились. Мюнхенцы намерены воспользоваться ситуацией и подписать 24-летнего футболиста в статусе свободного агента.

«Бавария» ведет Дембеле с момента, когда тот был еще игроком дортмундской «Боруссии». Ближайшим летом «красные» готовы вновь обратиться к кандидатуре француза и предложить ему контракт.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач в 30 поединках. Transfermarkt.de оценивает француза в 30 000 000 евро.

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