«Бавария» может подписать Усмана Дембеле

Дата публикации: 15-05-2022

«Sky Sports» сообщает об интересе «Баварии» к вингеру Усману Дембеле, правами на которого владеет «Барселона».



Соглашение француза с «сине-гранатовыми» истекает ближайшим летом, а о пролонгации контракта стороны так и не договорились. Мюнхенцы намерены воспользоваться ситуацией и подписать 24-летнего футболиста в статусе свободного агента.



«Бавария» ведет Дембеле с момента, когда тот был еще игроком дортмундской «Боруссии». Ближайшим летом «красные» готовы вновь обратиться к кандидатуре француза и предложить ему контракт.



В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 11 результативных передач в 30 поединках. Transfermarkt.de оценивает француза в 30 000 000 евро.