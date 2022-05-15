У «ПСЖ» появился новый кандидат на замену Почеттино

Дата публикации: 15-05-2022

Флагман Лиги 1 не может определиться со своим будущим.



Почти весь текущий сезон вокруг главного тренера французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ходят слухи о возможной отставке, особенно обостряющиеся перед началом очередного трансферного окна. Добавляет неуверенности в будущем аргентинского коуча у руля «красно-синих» еще и тот факт, что они снова не сумели одержать победу в розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, хотя и досрочно вернули себе чемпионское звание.



В качестве возможных преемников во главе «ПСЖ» представители СМИ уже называли сразу несколько кандидатов, к которым в последнее время добавился еще и нынешний главный тренер аргентинского «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.



Еще в качестве профессионального футболиста полузащитник атакующего плана провел год выступлений в составе парижан, перейдя к ним именно из «Ривер Плейт».



Стоит отметить, что в прошлом году Гальярдо в очередной раз отпраздновал победу со своим родным клубом в национальном первенстве.