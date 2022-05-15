«Борнмут» готов приобрести защитника «Ливерпуля»

Дата публикации: 15-05-2022

Натаниэль Филлипс может сменить «Ливерпуль» на «Борнмут». Информацией в своем «Твиттере» поделился Экрем Конур. Журналист сообщил, что «Борнмут» готов выложить за защитника 7 млн евро.



Филлипс обучался футболу в академии «Болтона». Состав «Ливерпуля» он пополнил в 2016 году. Его дебют за «мерсисайдцев» состоялся спустя 4 года. Всего на счету 25-летнего игрока 24 встречи за «Ливерпуль» (1 забитый мяч, 1 результативная передача). Сезон 19/20 центрбек провел в «Штутгарте» на правах аренды.



«Борнмут» арендовал Филлипса зимой. С момента перехода он провел за клуб 18 игр. Срок аренды Натаниэля истекает в мае 2022 года.



Рыночная стоимость Филлипса составляет 8 000 000 евро (Transfermarkt.de).