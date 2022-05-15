22:09 ()
Свернуть список

«Борнмут» готов приобрести защитника «Ливерпуля»

Дата публикации: 15-05-2022

Натаниэль Филлипс может сменить «Ливерпуль» на «Борнмут». Информацией в своем «Твиттере» поделился Экрем Конур. Журналист сообщил, что «Борнмут» готов выложить за защитника 7 млн евро.

Филлипс обучался футболу в академии «Болтона». Состав «Ливерпуля» он пополнил в 2016 году. Его дебют за «мерсисайдцев» состоялся спустя 4 года. Всего на счету 25-летнего игрока 24 встречи за «Ливерпуль» (1 забитый мяч, 1 результативная передача). Сезон 19/20 центрбек провел в «Штутгарте» на правах аренды.

«Борнмут» арендовал Филлипса зимой. С момента перехода он провел за клуб 18 игр. Срок аренды Натаниэля истекает в мае 2022 года.

Рыночная стоимость Филлипса составляет 8 000 000 евро (Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close