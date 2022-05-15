Хаби Алонсо может возглавить «Брюгге»

Дата публикации: 15-05-2022

По данным ресурса «HLN», новым наставником «Брюгге» могут назначить Хаби Алонсо.



Ранее сообщалось, что Альфред Шредер, в настоящий момент возглавляющий бельгийскую команду, перейдет в «Аякс», где заменит Эрика тен Хага, решившего перебраться в «Манчестер Юнайтед».



В бытность футболистом Алонсо выступал за немецкую «Баварию», испанский «Реал» и английский «Ливерпуль». Карьеру игрока Хаби завершил 5 лет назад. В 2018 году он стал наставником молодежки «Реала» U14. С июля 2019 года 39-летний специалист возглавляет «Реал Сосьедад Б».



Ранее клуб из Сан-Себастьяна объявил о пролонгации соглашения с Алонсо. Действующий контракт специалиста с резервной командой «Реал Сосьедада» истекает по окончании сезона.