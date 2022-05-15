22:09 ()
Свернуть список

Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Дата публикации: 15-05-2022

«Reuters», указывая в качестве источника информации AFC (Азиатскую конфедерацию футбола), пишет, что Китай отказался от идеи проведения Кубка Азии в следующем году. Решение обусловлено тяжелой эпидемиологической обстановкой в Поднебесной.

Кубок должен был состояться в июне-июле 2023 года в 10 городах Китая. Сам турнир проводится раз в 4 года, участие в нем принимают 24 сборные, представляющие азиатский континент. О новом месте проведения соревнований объявят позднее.

Последним обладателем Кубка Азии, проходившего в 2019 году, стала катарская сборная. При этом наиболее титулованной командой данного турнира по праву считается сборная Японии, выигрывавшая золотые медали Кубка 4 раза.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close