Китай отказался от проведения Кубка Азии в 2023 году

Дата публикации: 15-05-2022

«Reuters», указывая в качестве источника информации AFC (Азиатскую конфедерацию футбола), пишет, что Китай отказался от идеи проведения Кубка Азии в следующем году. Решение обусловлено тяжелой эпидемиологической обстановкой в Поднебесной.



Кубок должен был состояться в июне-июле 2023 года в 10 городах Китая. Сам турнир проводится раз в 4 года, участие в нем принимают 24 сборные, представляющие азиатский континент. О новом месте проведения соревнований объявят позднее.



Последним обладателем Кубка Азии, проходившего в 2019 году, стала катарская сборная. При этом наиболее титулованной командой данного турнира по праву считается сборная Японии, выигрывавшая золотые медали Кубка 4 раза.