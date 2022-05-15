«ПСЖ» готов продать Кейлора Наваса летом

Дата публикации: 15-05-2022

«L'Equipe» информирует, что «ПСЖ» может расстаться с Кейлором Навасом по окончании сезона.



В парижской команде сделали выбор в пользу Джанлуиджи Доннаруммы, пришедшего в клуб минувшим летом. В связи с этим «красно-синие» планируют продать Наваса.



Европейская карьера костариканца началась в «Альбасете». Игроком «Пари Сен-Жермен» голкипер стал в 2019 году, перейдя из «Реала». За его трансфер французская команда заплатила 15 млн евро.



В сезоне 21/22 в активе 35-летнего вратаря 25 встреч, в 9 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Трудовые отношения костариканца с клубом истекают летом 2024 года.



Рыночный ценник на голкипера составляет 10 млн евро («Transfermarkt»).



Навас вызывается в сборную Коста-Рики с 2008 года.