«Наполи» ведет переговоры с Ррахмани о новом контракте

Дата публикации: 15-05-2022

Основной центральный защитник «Наполи» Амир Ррахмани близок к тому, чтобы подписать новое долгосрочное соглашение с клубом.



«Адзурри» ведут переговоры с футболистом по продлению контракта до лета 2027 года. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.



По его словам, боссы «Наполи» хотят таким образом отбить интерес у потенциальных претендентов на капитана сборной Косово.



Действующее соглашение Ррахмани с итальянским клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем сезоне косовар сыграл 40 матчей во всех соревнованиях, забив четыре гола.



Напомним, 28-летний игрок обороны присоединился к «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Вероны» за 14,2 млн евро. С тех пор цена на него выросла до 25 миллионов евро.