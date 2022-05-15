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«Бавария» нацелена на форварда «Штутгарта»

Дата публикации: 15-05-2022

Мюнхенская «Бавария» готовится к уходу Роберта Левандовски из клуба и может купить нападающего на замену поляку. Одним из таких вариантов является представитель «Штутгарта» Саша Калайджич, о чем информирует «Sportbild».

Стороны уже активировали переговоры и могут провести трансфер до конца лета. «Красные» не желают отпускать Левандовски, но готовы к любому развитию событий.

Калайджич – воспитанник «Фач-Донфилд». До перехода в «Штутгарт» он успел поиграть за «Адмиру Ваккер».

На счету Калайджича 5 голов за 14 матчей в рамках Бундеслиги в этом сезоне. Портал «Transfermarkt» оценивает австрийца в 22 млн евро.

Стоит также отметить, что с октября 2020 года центрфорвард привлекается к играм за сборную Австрии. В футболке национальной команды он поучаствовал в 13 поединках (4 гола).

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