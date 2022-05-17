«Ювентус» готов предложить контракт Перишичу

Дата публикации: 17-05-2022

«Ювентус» может подписать Ивана Перишича. Информацией поделился ресурс «La Gazzetta dello Sport».



В настоящий момент хорватский хавбек является игроком «Интера». Однако его трудовой договор с миланской командой истекает ближайшим летом, после чего он станет свободным агентом.



После победы в Кубке Италии, где «Интер» оказался сильнее «Ювентуса», а Перишич отметился 2 забитыми мячами, футболист весьма резко высказался в адрес руководства «нерадзурри» в связи с затянувшимися переговорами по пролонгации контракта.



Хорват играет за «Интер» с 2015 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 9 голов и 8 результативных пасов в 47 встречах. Transfermarkt.de оценивает 33-летнего полузащитника в 10 млн евро.