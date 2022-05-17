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Рафинья почти договорился с «Барселоной»

Дата публикации: 17-05-2022

Рафинья, выступающий за «Лидс», может оказаться в «Барселоне». Вингер хочет стать игроком каталонцев. Стороны близки к согласованию деталей личного контракта. Информация появилась в «Twitter» Фабрицио Романо.

В соглашении бразильца с «павлинами» прописаны 2 варианта отступных. Если клуб покинет АПЛ, то их размер составит 25 млн евро. В случае сохранения прописки в лиге сумма отступных увеличится до 75 миллионов.

За «Лидс» Рафинья выступает с осени 2020 года. В сезоне 2021/2022 на счету футболиста 35 встреч за английский клуб, в которых он отметился 10 голами и 3 результативными пасами.

Соглашение бразильца с командой Джесси Марша действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на Рафинью равняется 45 000 000 евро («Transfermarkt»).

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