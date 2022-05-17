02:30 ()
Свернуть список

Лопетеги решил покинуть «Севилью» после окончания сезона

Дата публикации: 17-05-2022

«Севилья» будет вынуждена искать нового главного тренера по окончании этого сезона. Об этом сообщает журналист Хосе Мануэль Гарсия в своем «твиттере».

По информации источника, нынешний наставник «красно-белых» Хулен Лопетеги принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с клубом, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Дело в том, что 55-летний коуч получил интересное предложение от другого клуба.

«Севилья» не будет объявлять об уходе наставника до завершения сезона, поскольку «нервионцы» сконцентрированы на борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящее время подопечные Лопетеги располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Бетис» на 3 очка.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close