Лопетеги решил покинуть «Севилью» после окончания сезона

Дата публикации: 17-05-2022

«Севилья» будет вынуждена искать нового главного тренера по окончании этого сезона. Об этом сообщает журналист Хосе Мануэль Гарсия в своем «твиттере».



По информации источника, нынешний наставник «красно-белых» Хулен Лопетеги принял решение о досрочном прекращении сотрудничества с клубом, несмотря на то что его контракт рассчитан до лета 2024 года.



Дело в том, что 55-летний коуч получил интересное предложение от другого клуба.



«Севилья» не будет объявлять об уходе наставника до завершения сезона, поскольку «нервионцы» сконцентрированы на борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящее время подопечные Лопетеги располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги, опережая «Бетис» на 3 очка.