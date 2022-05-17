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Фавр претендует на пост главного тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха

Дата публикации: 17-05-2022

По данным ресурса «Sky Germany», экс-наставник дортмундской «Боруссии» может встать у руля менхенгладбахской «Боруссии».

В Дортмунде Люсьен Фавр работал с 2018 года. Специалист покинул клуб в декабре 2020 года, после чего трудоустроен не был. Вместе с «Боруссией» он выиграл Суперкубок Германии.

С лета 2021 года «черно-бело-зеленых» тренировал Адольф Хюттер. Однако руководство клуба решило досрочно прекратить сотрудничество со специалистом. 14-го мая на сайте «Боруссии» появилась информация о его увольнении.

В нынешнем сезоне коллектив из Менхенгладбаха показал весьма посредственные результаты. В Бундеслиге «Боруссия» с 45 набранными очками финишировала лишь десятой, не попав в зону Еврокубков.

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