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Форвард «Ливерпуля» объявил руководству клуба о своем уходе

Дата публикации: 17-05-2022

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги решил сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, о чем он уже сообщил руководству «мерсисайдцев».

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, в «Ливерпуле» знают о том, что 27-летний форвард участвует в переговорном процессе с «Миланом», который стремится подписать бельгийца в качестве свободного агента. Напомним, контракт футболиста с английским грандом истекает 30 июня.

Боссы «россонери» находятся на финальной стадии переговоров и практически согласовали с Ориги окончательные условия сделки.

Ранее сообщалось, что в «Милан» готов предоставить бельгийцу контракт на 4 года с зарплатой 4 млн евро за сезон.

В текущем сезоне Дивок был задействован в 17 неполных матчах во всех турнирах, преимущественно выходя на замену. В них он занес в свой актив 6 голов и 4 результативных паса.

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