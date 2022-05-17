02:30 ()
Свернуть список

«Ювентус» сразится с «Ромой» за Муриэля

Дата публикации: 17-05-2022

Не так давно в прессе появилась новость о возможном трансфере колумбийского форварда «Аталанты» Луиса Муриэля в «Рому».

Ходят слухи, что якобы лично главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо готов пригласить 31-летнего исполнителя в клуб и рассчитывает на него. Однако, нарушить планы португальского специалиста может руководство «Ювентуса».

По информации портала «Juventusnews24», ссылающегося на «Gazzetta dello Sport», туринцы готовы сразиться с римлянами за право подписать Муриэля. «Бьянконери» привлекает достаточно низкая трансферная стоимость и невысокая заработная плата опытного нападающего. В «Аталанте» он за год получает чуть больше 2-х млн евро.

С начала сезона Луис Муриэль отыграл 29 матчей во всех соревнованиях (14 забитых мячей и 10 ассистов).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close