«Ювентус» хочет подписать защитника «Арсенала», «канониры» просят 45 млн евро

Дата публикации: 17-05-2022

Экрем Конур в своем «Twitter» сообщает, что «Ювентус» проявляет интерес к игроку «Арсенала». Речь идет о защитнике Габриэле дос Сантосе Магальяйнсе. Журналист отмечает, что лондонцы рассчитывают выручить с продажи бразильца 45 000 000 евро.



Габриэль обучался футболу в структуре клуба «Аваи». В 2017 году он заключил контракт с «Лиллем», которому принадлежал 3 года, после чего права на него выкупил «Арсенал». Сумма трансфера составила 26 млн евро.



Срок действия соглашения центрбека с «пушкарями» ограничен июнем 2025 года. В текущем сезоне Габриэль провел 37 поединков и отметился в них 4 забитыми мячами.



Рыночная стоимость 24-летнего бразильца составляет 30 млн евро («Transfermarkt»).