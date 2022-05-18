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Полузащитник «Шахтера» хочет стать игроком в «Байера»

Дата публикации: 18-05-2022

Михаил Мудрик, защищающий цвета «Шахтера», может оказаться в «Байере». Сам хавбек рассчитывает перейти в леверкузенскую команду.

«Я футболист «Шахтера», но, если клуб согласится на предложение «Байера», я буду счастлив. Я точно знаю, что это единственная команда, в которую я хочу перейти», - публикует слова футболиста «горняков» ресурса «Sportarena».

Ранее «Sky Sport Germany» сообщил о готовности «Байера» заплатить за трансфер украинца 20 000 000 евро.

Мудрик воспитывался в академии донецкой команды. Его дебют в составе «Шахтера» состоялся в октябре 2018 года. В нынешнем сезоне в активе 21-летнего футболиста 19 встреч с 2 забитыми мячами и 9 голевыми пасами.

Контракт хавбека с «Шахтером» действует до конца 2026 года. Стоимость Мудрика равняется 4,2 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

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