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«ПСЖ» продолжает переговоры с агентами Дембеле

Дата публикации: 18-05-2022

«Пари Сен-Жермен» прорабатывает вариант с подписанием Усмана Дембеле. Подробности возможного перехода появились в «RMC Sport».

По данным источника, парижане уже подготовили соглашение для вингера «Барселоны». Переговоры между сторонами ведутся с января 2022 года. Контракт Дембеле с каталонцами рассчитан до конца сезона. «Сине-гранатовым» пока не удалось договориться о его пролонгации.

Ранее СМИ писали, что француз может перебраться в «Баварию».

За «Барселону» Дембеле выступает с 2017 года. Его прежним клубом была дортмундская «Боруссия». В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего игрока 2 забитых мяча и 13 голевых передач в 31 встрече за каталонцев.

Transfermarkt.de оценивает француза в 30 млн евро.

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