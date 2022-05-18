Фабиу Силва может сменить «Вулверхэмптон» на «Реал»

Дата публикации: 18-05-2022

По информации «The Sun», Фабиу Силва попал в сферу интересов «Реала». Мадридцы давно ведут форварда «Вулверхэмптона» и могут попытаться оформить его переход в летнее межсезонье.



У Силвы португальская школа футбола. В свое время он выступал за молодежные команды «Бенфики» и «Порту». Осенью 2020 года права на нападающего выкупил «Вулверхэмптон», заплатив за его трансфер 40 000 000 евро.



Соглашение Фабиу с английской командой действует до лета 2025 года. В нынешнем сезоне в активе 19-летнего португальца 26 поединков (3 результативные передачи). Также он провел 2 встречи за молодежку «волков», в которых отметился 1 голом.



Рыночный ценник на Силву составляет 18 млн евро (согласно «Transfermarkt»).