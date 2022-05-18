«Атлетико» хочет приобрести форварда «Бенфики» в качестве замены Суаресу

Дата публикации: 18-05-2022

«Атлетико» определился с футболистом, который заменит в составе «матрасников» Луиса Суареса. Уругваец по окончании сезона прекратит сотрудничество с мадридским коллективом.



Николо Скира пишет, что «Атлетико» намерен выкупить права на Дарвина Нуньеса, выступающего за «Бенфику». Испанцы уже начали обсуждать с Жорже Мендешом, представляющим интересы нападающего, возможность перехода ближайшим летом.



Журналист отмечает, что клуб из Лиссабона оценивает своего подопечного в сумму не меньше € 70 млн.



Состав «Бенфики» Нуньес пополнил в сентябре 2020 года. В сезоне 21/22 он выходил на поле в футболке «орлов» в 41 матче, отметившись 34 забитыми мячами и 4 голевыми пасами.



Transfermarkt.de оценивает Нуньеса в 40 миллионов евро.