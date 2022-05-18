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«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Порту»

Дата публикации: 18-05-2022

Фабиу Виейра попал в сферу интересов сразу двух английских топ-клубов. Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте пишет, что вариант с подписанием атакующего хавбека «Порту» рассматривают «Ливерпуль» и «Арсенал».

По сведениям журналиста, португальцы рассчитывают получить за своего игрока 30 млн евро.

Виейра воспитывался в академии «Порту». За основу «сине-белых» полузащитник впервые сыграл в июне 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего футболиста 7 забитых мячей и 16 ассистов в 39 матчах во всех турнирах.

Стоимость Фабиу составляет 17 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «Порту» истекает в 2025 году.

С 2018 года Виейра вызывается в португальские сборные различных возрастов.

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