«Ливерпуль» и «Арсенал» интересуются полузащитником «Порту»

Дата публикации: 18-05-2022

Фабиу Виейра попал в сферу интересов сразу двух английских топ-клубов. Экрем Конур в своем Twitter-аккаунте пишет, что вариант с подписанием атакующего хавбека «Порту» рассматривают «Ливерпуль» и «Арсенал».



По сведениям журналиста, португальцы рассчитывают получить за своего игрока 30 млн евро.



Виейра воспитывался в академии «Порту». За основу «сине-белых» полузащитник впервые сыграл в июне 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 21-летнего футболиста 7 забитых мячей и 16 ассистов в 39 матчах во всех турнирах.



Стоимость Фабиу составляет 17 млн евро («Transfermarkt»). Его контракт с «Порту» истекает в 2025 году.



С 2018 года Виейра вызывается в португальские сборные различных возрастов.