«Тоттенхэм» нацелился на подписание лидера атак французского «Ренна»

Дата публикации: 18-05-2022

Ресурс «Footmercato» информирует, что «Тоттенхэм» заинтересован в услугах Мартена Терье, выступающего за «Ренн». Лондонцы уже направили предложение вингеру.



Терье, являющийся воспитанником «Лилля», стал игроком «Ренна» в 2020 году. Текущий сезон для 25-летнего футболиста складывается весьма удачно. В активе француза 21 забитый мяч и 4 ассиста в 36 встречах Лиги 1. В гонке бомбардиров чемпионата впереди Терье находятся лишь Мбаппе и Бен-Йеддер.



Блестящая игра вингера не осталась незамеченной. Ранее Тьерри Анри призвал Дидье Дешама пригласить футболиста в национальную сборную.



Соглашение Мартина с клубом действует до июня 2025 года. Сам игрок заявил, что счастлив в «Ренне».



Transfermarkt.de оценивает Терье в 16 млн евро.