Лунин намерен уйти из «Реала»

Дата публикации: 18-05-2022

Недавно мадридский «Реал» сыграл вничью против «Кадиса», а место в воротах занимал Андрей Лунин. СМИ и аналитические платформы высоко оценили игру украинского вратаря, который смог несколько раз спасти команду и один раз отразил пенальти.



После того, как Лунин вошел в команду недели Ла Лиги по версии «WhoScored», появились слухи о его возможном уходе.



Украинец считает, что заслуживает получать больше игровой практики (4 матча в сезоне-2021/22) и намерен искать себе новый клуб.



Главный тренер «Реала» Карло Анчеллотти также считает, что 23-летний страж ворот заслуживает играть больше, поэтому не будет блокировать трансфер или аренду.



Если Лунин все же покинет «Сантьяго Бернабеу», мадридцы могут подписать голкипера «Наполи» и сборной Колумбии Давида Оспину.