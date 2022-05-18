«Лион» принял решение не выкупать Ндомбеле у «Тоттенхэма»

Дата публикации: 18-05-2022

По информации ресурса «Football Insider», Танги Ндомбеле, в настоящий момент выступающий за «Лион», по завершении сезона вернется в «Тоттенхэм Хотспур», владеющий его контрактом. Во французском клубе решили не выкупать права на полузащитника.



«Лион» арендовал Ндомбеле в зимнее трансферное окно. С момента перехода 25-летний футболист провел за команду 10 встреч в рамках чемпионата Франции (2 голевые передачи).



Источник отмечает, что в «Лионе» не удовлетворены выступлением Танги. Клуб не будет использовать опцию выкупа футболиста.



Ндомбеле перешел в «Тоттенхэм» в 2019 году. Его соглашение с лондонцами действует до лета 2025 года. Рыночный стоимость 25-летнего француза – 35 млн евро (Transfermarkt.de).