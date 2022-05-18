«Вест Хэм» готовит новый контракт для Боуэна

Дата публикации: 18-05-2022

«Вест Хэм Юнайтед» намерен сохранить в своем составе Джаррода Боуэна. «Молотобойцы» готовят новое соглашение для 25-летнего вингера. Информацией поделилось издание «Daily Mail».



В текущем сезоне Боуэн является одним из лидеров «Вест Хэма». На счету игрока 18 забитых мячей и 13 голевых пасов в 50 играх. Столь высокая результативность Джаррода позволила лондонцам за 1 тур до окончания сезона расположиться на 7-м месте в таблице АПЛ.



Боуэн начинал свою карьеру в клубе «Херефорд Юнайтед». «Вест Хэм» выкупил права на него в январе 2020 года, выложив за трансфер «Халл Сити» 21,3 млн евро.



Соглашение хавбека с клубом в силе до середины 2025 года. По данным Transfermarkt.de, ценник на Боуэна составляет 35 000 000 евро.