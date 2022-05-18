«Бавария» и «Боруссия» Д хотят подписать одного и того же нападающего

Дата публикации: 18-05-2022

Себастьен Аллер заинтересовал сразу 2 немецких гранда. Игнасио Генуарди в своем Twitter-аккаунте сообщил, что центрфорварда «Аякса» хотят видеть в своих рядах дортмундская «Боруссия» и мюнхенская «Бавария».



Ранее стало известно, что клуб из Амстердама готов расстаться со своим бомбардиром за сумму свыше 40 млн евро.



Аллер перебрался в «Аякс» зимой 2021 года. За его трансфер голландцы заплатили «Вест Хэму» 22,5 млн евро. В сезоне 2021/2022 на счету 27-летнего футболиста 34 гола и 9 результативных пасов в 43 матчах.



Контрактное соглашение ивуарийца с «бело-красными» рассчитано до лета 2025 года, а его стоимость, согласно оценке «Transfermarkt», составляет 30 000 000 евро.



В сборную Кот-д’Ивуара Аллер вызывается с 2020 года.