«Арсенал» нашел альтернативу Жезусу

Дата публикации: 18-05-2022

«Арсенал» прорабатывает вариант с трансфером Джонатана Дэвида. Форварда «Лилля» руководство «пушкарей» рассматривает как альтернативу Габриэлу Жезусу из «Манчестер Сити». Информация об этом появилась в «Твиттере» Экрема Конура.



Журналист подчеркнул, что «Лилль» намерен выручить с продажи своего футболиста 65 млн евро.



Дебют Дэвида на взрослом уровне состоялся в составе «Гента» в 2018 году. Спустя 2 года его контракт выкупил «Лилль». Бельгийцы получили за канадского форварда 27 млн евро. В текущем розыгрыше французской Лиги 1 Дэвид отметился 15 забитыми мячами в 37 играх.



Его контракт с «догами» действует до июня 2025 года. Рыночный ценник на 22-летнего канадца равняется 50 млн евро (по версии Transfermarkt.de).