«Спортинг» выкупил Порро у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-05-2022

«Спортинг» на своем официальном сайте объявил о полноценном переходе защитника «Манчестер Сити» Педро Порро.



Новое соглашение с 22-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года. Также в контракте прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро.



По информации СМИ, португальский клуб заплатил «горожанам» 8,5 млн евро. Англичане имеют право первоочередного выкупа за 20 миллионов евро.



Порро провел в «Спортинге» последние два сезона. В текущей кампании он сыграл 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь ассистам.



По итогам сезона лиссабонский клуб набрал 85 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отстав от чемпиона «Порту» на шесть баллов.