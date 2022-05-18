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«Спортинг» выкупил Порро у «Манчестер Сити»

Дата публикации: 18-05-2022

«Спортинг» на своем официальном сайте объявил о полноценном переходе защитника «Манчестер Сити» Педро Порро.

Новое соглашение с 22-летним испанцем рассчитано до лета 2025 года. Также в контракте прописана сумма отступных в размере 45 миллионов евро.

По информации СМИ, португальский клуб заплатил «горожанам» 8,5 млн евро. Англичане имеют право первоочередного выкупа за 20 миллионов евро.

Порро провел в «Спортинге» последние два сезона. В текущей кампании он сыграл 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь ассистам.

По итогам сезона лиссабонский клуб набрал 85 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Португалии, отстав от чемпиона «Порту» на шесть баллов.

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