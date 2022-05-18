Чемпион России по футболу в составе «Зенита» Шкртел завершил карьеру

Дата публикации: 18-05-2022

Экс-защитник сборной Словакии решил окончить карьеру. Речь идет о Мартине Шкртеле. Источник информации – «Sport Aktuality».



С августа 2021 года он представляет «Спартак» из Трнавы. Отмечается, что следующий матч станет для Мартина последним в карьере.



О предстоящем уходе из футбола 37-летний центрбек поведал на предматчевой пресс-конференции. По словам игрока, ему пришлось пойти на такой шаг из-за проблем со здоровьем. В последнее время он тренировался и выходил на поле только благодаря медицинским препаратам.



Свой путь в футболе Шкртел начал в 2001 году в словацком «Тренчине». Также он успел поиграть в «Зените», «Ливерпуле», «Фенербахче» и «Истанбуле» (Башакшехир).



Шкртел четырежды становился лучшим игроком года в Словакии, выигрывал чемпионат России с питерским «Зенитом», Кубок Лиги с «Ливерпулем», а также имеет титул чемпиона Турции и Кубок Словакии.