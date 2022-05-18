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«Ньюкасл» заинтересован в Хендерсоне

Дата публикации: 18-05-2022

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры для получения игровой практики.

В услугах 25-летнего голкипера заинтересован «Ньюкасл», который намерен побороться за зону еврокубков в следующем году и уже ищет усиление для команды, сообщает «The Telegraph».

Сам Хендерсон не против такого развития событий, ведь с появлением в «Ньюкасле» новых инвесторов, этот проект выглядит весьма перспективно. Тем не менее, неизвестно, согласится ли на продажу своего игрока «Юнайтед», ведь в таком случае придется искать резервного вратаря.

В текущем сезоне англичанин сыграл три матча за «красных дьяволов», пропустив три мяча в свои ворота.

«Transfermarkt» оценивает Хендерсона в 18 000 000 евро.

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