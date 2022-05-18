«Ньюкасл» заинтересован в Хендерсоне
Дата публикации: 18-05-2022
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон ищет варианты продолжения карьеры для получения игровой практики.
В услугах 25-летнего голкипера заинтересован «Ньюкасл», который намерен побороться за зону еврокубков в следующем году и уже ищет усиление для команды, сообщает «The Telegraph».
Сам Хендерсон не против такого развития событий, ведь с появлением в «Ньюкасле» новых инвесторов, этот проект выглядит весьма перспективно. Тем не менее, неизвестно, согласится ли на продажу своего игрока «Юнайтед», ведь в таком случае придется искать резервного вратаря.
В текущем сезоне англичанин сыграл три матча за «красных дьяволов», пропустив три мяча в свои ворота.
«Transfermarkt» оценивает Хендерсона в 18 000 000 евро.