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Зинченко может покинуть «Манчестер Сити»

Дата публикации: 20-05-2022

Александр Зинченко по окончании сезона может уйти из «Ман Сити». Информацией поделился ресурс «ESPN».

На хавбека претендуют сразу несколько клубов. Английская команда уже начала искать футболиста на левый фланг защиты и полузащиты.

До 2015 года Зинченко находился в структуре донецкого «Шахтера». В «Сити» хавбек перебрался в 2016 году из «Уфы», за которую он отыграл 1,5 сезона. Соглашение Александра с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне в активе украинца 27 встреч за «горожан» (4 голевые передачи).

Рыночная стоимость 25-летнего игрока равняется 25 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

За национальную сборную Зинченко выступает с 2015 года.

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