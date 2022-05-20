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Спортивный директор «Тоттенхэма» провел переговоры с Дибалой

Дата публикации: 20-05-2022

«Тоттенхэм» рассматривает вариант с подписанием Паоло Дибалы. Фабио Паратичи, занимающий должность спортивного директора «шпор», уже обсудил с аргентинцем возможность сотрудничества. Информация появилась в «Twitter» Педро Альмейды.

Ранее Паратичи работал в «Ювентусе», где занимал аналогичную должность, потому игровые качества Дибалы ему известны.

Также СМИ сообщают об интересе к аргентинцу со стороны «Ромы». В составе римлян форварда хочет видеть Жозе Моуринью. В списке претендентов на Дибалу значатся «Атлетико» и «Арсенал».

В летнее межсезонье 28-летний нападающий покинет «Ювентус» в связи с окончанием действия контракта. В сезоне 21/22 в его активе 15 забитых мячей и 6 ассистов в 38 играх за туринскую команду.

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