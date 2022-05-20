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Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» защитника «Аякса» Мартинеса

Дата публикации: 20-05-2022

«The Telegraph» пишет об интересе «Ман Юнайтед» к Лисандро Мартинесу, выступающему за «Аякс».

Источник утверждает, что на трансфере защитника настаивает Эрик тен Хаг, который ближайшим летом возглавит «манкунианцев». Специалист прекрасно знаком с возможностями аргентинца. В «Аяксе» тен Хаг выстраивал игру в защите, опираясь на скоростных футболистов, а Мартинес оптимально подходит для данной тактики.

Клуб из Амстердама может запросить за своего игрока не меньше 30 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего центрбека 37 встреч за «Аякс» (1 забитый мяч, 4 результативные передачи). Его соглашение с клубом истекает летом 2025 года.

Стоимость аргентинца составляет 32 млн евро (Transfermarkt.de).

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