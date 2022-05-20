Тен Хаг хочет видеть в «МЮ» защитника «Аякса» Мартинеса

Дата публикации: 20-05-2022

«The Telegraph» пишет об интересе «Ман Юнайтед» к Лисандро Мартинесу, выступающему за «Аякс».



Источник утверждает, что на трансфере защитника настаивает Эрик тен Хаг, который ближайшим летом возглавит «манкунианцев». Специалист прекрасно знаком с возможностями аргентинца. В «Аяксе» тен Хаг выстраивал игру в защите, опираясь на скоростных футболистов, а Мартинес оптимально подходит для данной тактики.



Клуб из Амстердама может запросить за своего игрока не меньше 30 млн евро.



В нынешнем сезоне на счету 24-летнего центрбека 37 встреч за «Аякс» (1 забитый мяч, 4 результативные передачи). Его соглашение с клубом истекает летом 2025 года.



Стоимость аргентинца составляет 32 млн евро (Transfermarkt.de).