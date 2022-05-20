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«Челси» готовится к подписанию Кунде

Дата публикации: 20-05-2022

Низаар Кинселла информирует, что «Челси» начал подготовку к завершающей фазе переговоров по переходу Жюля Кунде, выступающего за «Севилью».

Журналист утверждает, что «аристократы» уже договорились с защитником по условиям личного соглашения. Однако с «Севильей» вопрос по трансферу пока не решен. По окончании сезона лондонцы готовы улучшить предложение в сравнении с тем, что они направляли в адрес испанской команды минувшим летом.

«Севилья» готова расстаться с 23-летним французом, но не согласна на сделку в формате обмена. Клуб интересует исключительно денежная компенсация.

В текущем сезоне на счету Кунде 43 встречи за «Севилью» (3 гола, 1 результативный пас). Рыночный ценник на защитника составляет 60 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

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