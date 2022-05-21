ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дзагоевым

Дата публикации: 21-05-2022

В пресс-службе ЦСКА подтвердили информацию о прекращении сотрудничества с Аланом Дзагоевым. Стороны решили расторгнуть контракт по взаимному согласию.



Практически всю свою карьеру Дзагоев провел в составе «армейцев». В 2006-2007 годах он был игроком «Крыльев Советов-СОК», а в ноябре 2007 года перешел в ЦСКА. Его дебют за московскую команду состоялся в начале 2008 года. Всего за «красно-синих» Дзагоев провел 397 встреч (77 забитых мячей).



В сезоне 21/22 в активе 31-летнего полузащитника 22 игры в футболке ЦСКА (без результативных действий.



По завершении встречи заключительного тура РПЛ, в котором «армейцы» сыграют с «Ростовом», состоится церемония чествования Марио Фернандеса, Дзагоева и других игроков, которые уйдут из ЦСКА.