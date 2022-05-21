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Мхитарян может перейти в «Интер»

Дата публикации: 21-05-2022

По данным «Calciomercato», карьера Генриха Мхитаряна может продолжиться в «Интере».

Контракт хавбека с «Ромой» рассчитан до конца сезона, чем хотят воспользоваться миланцы. «Интер» надеется подписать игрока летом, когда тот станет свободным агентом. Среди конкурентов миланской команды в борьбе за Мхитаряна значатся «Астон Вилла» и «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что римляне намерены пролонгировать сотрудничество с 33-летним полузащитником еще на 1 сезон. В продлении контракта с армянским футболистом заинтересован Жозе Моуринью, который считает Мхитаряна одним из системообразующих игроков «Ромы».

В текущем сезоне Генрих отметился 5 забитыми мячами и 6 голевыми пасами в 43 встречах. Transfermarkt.de оценивает Мхитаряна в 10 млн евро.

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