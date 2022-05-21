Конте хочет переманить игрока «Интера» в «Тоттенхэм»

Дата публикации: 21-05-2022

«Интер» может расстаться с Алессандро Бастони в летнее межсезонье. Информацией поделился портал Goal.com. Источник отметил, что у защитника миланцев есть предложение от английского «Тоттенхэма».



В составе «шпор» Бастони хочет видеть Антонио Конте, возглавляющий лондонцев. Итальянский специалист уже работал с игроком, будучи тренером «Интера».



Бастони воспитывался в структуре «Аталанты». В миланскую команду защитник перебрался в 2017 году. С начала сезона Бастони провел за «Интер» 43 поединка, в которых забил 1 мяч и сделал 3 ассиста.



Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «нерадзурри» истекает летом 2024 года. Его рыночная стоимость составляет 60 млн евро (по версии «Transfermarkt»).