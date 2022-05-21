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Минамино может сменить клуб в Англии

Дата публикации: 21-05-2022

Вингер «Ливерпуля» Такуми Минамино размышляет о том, чтобы найти себе новый клуб в Англии.

Как сообщает «Anfield Watch», футболист недоволен тем временем, которое получает на поле.

По слухам, интерес к 27-летнему японскому исполнителю проявляет «Лидс Юнайтед». «Павлины» попытаются арендовать Такуми если сохранят прописку в АПЛ. Кроме того, за ситуацией вокруг будущего футболиста следит миланский «Интер».

Напомним, Минамино перешел в «Ливерпуль» из «Ред Булл Зальцбург» в 2020 году. Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В этом сезоне на его счету 11 матчей в чемпионате Англии, в которых забил три гола.

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