Броя заинтересовал четыре клуба

Дата публикации: 22-05-2022

«Челси» может заработать на продаже одного из своих игроков.



Как сообщает издание» Goal», 20-летний нападающий Армадо Броя привлек внимание «Милана», «Интера», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».



Напомним, ранее тот же «Вест Хэм Юнайтед» был готов заплатить за Брою 25 000 000 фунтов (около 30 млн евро).



Армандо Броя – воспитанник академий «Тоттенхэма» и «Челси». Его контракт с «синими» в силе до 30.06.2026. Рыночная стоимость футболиста – € 18 млн (по версии сайта Transfermarkt.de).



На счету албанского центрфорварда в текущем сезоне, проводимом в «Саутгемптоне» (аренда), девять голов и результативный пас в 38 играх.