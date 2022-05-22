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Броя заинтересовал четыре клуба

Дата публикации: 22-05-2022

«Челси» может заработать на продаже одного из своих игроков.

Как сообщает издание» Goal», 20-летний нападающий Армадо Броя привлек внимание «Милана», «Интера», «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

Напомним, ранее тот же «Вест Хэм Юнайтед» был готов заплатить за Брою 25 000 000 фунтов (около 30 млн евро).

Армандо Броя – воспитанник академий «Тоттенхэма» и «Челси». Его контракт с «синими» в силе до 30.06.2026. Рыночная стоимость футболиста – € 18 млн (по версии сайта Transfermarkt.de).

На счету албанского центрфорварда в текущем сезоне, проводимом в «Саутгемптоне» (аренда), девять голов и результативный пас в 38 играх.

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