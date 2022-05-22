Лаксальт готов перейти из «Динамо» в клуб МЛС

Дата публикации: 22-05-2022

«Transfermarkt» информирует, что Диего Лаксальт намерен покинуть «Динамо». Защитник хочет перебраться в «Торонто».



Переговоры уругвайца с представителями команды из МЛС уже состоялись. В «Динамо» Лаксальт зарабатывает 1,6 млн евро за сезон. В «Торонто» не готовы выплачивать ему такую сумму. Однако ради подписания контракта с американским клубом футболист согласен на сокращение зарплаты.



Лаксальт пополнил ряды «бело-голубых» прошлым летом, подписав с москвичами 3-летнее соглашение. За его трансфер клуб заплатил «Милану» 3,5 млн евро. В сезоне 2021/2022 в активе фулбека 14 встреч в РПЛ (без результативных действий).



Рыночная стоимость 29-летнего уругвайца составляет 3,5 млн евро (Transfermarkt.de).