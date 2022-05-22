Инвестиционный фонд из Бахрейна вышел из переговоров по приобретению «Милана»

Дата публикации: 22-05-2022

Издание «Football Italia», указывая в качестве источника «Reuters», утверждает, что «Investcorp» отказался от приобретения «Милана».



Сделка по покупке инвестиционным фондом из Бахрейна итальянской команды была близка к завершению, но стороны не смогли достичь согласия в финансовой части вопроса. Причиной тому стала формула расчетов по сделке. «Investcorp» предлагал в качестве оплаты 0,8 млрд евро собственных средств и 0,4 млрд евро кредитных. Собственники «Милана» (компания «Elliot»), в последнее время пытающиеся достичь баланса и уйти от заемных средств, оказались против такого порядка оплаты.



У «Elliot» также есть предложение от американской фирмы «RedBird», готовой заплатить за «россонери» 1,8 млрд евро. С данной компанией переговоры продолжаются.