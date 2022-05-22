«Фенербахче» интересуется футболистом «Ювентуса»

Дата публикации: 22-05-2022

По информации «Calciomercato», в услугах Федерико Бернардески заинтересован «Фенербахче».



«Ювентус», владеющий правами на вингера, решил не продлевать с ним сотрудничество. Турецкая команда может заполучить игрока бесплатно по окончании действия его контракта.



Ранее СМИ писали о проблемах в переговорах по новому договору между туринцами и Бернардески. Хавбек требовал у клуба 4-летний контракт с прежней зарплатой (4,2 млн евро за сезон и бонусные выплаты при выполнении определенных показателей). Руководство «старой синьоры» предлагало Федерико 3-летнее соглашение с годовой зарплатой в 3 млн евро.



Контракт Бернардески с «Ювентусом» истекает ближайшим летом. В сезоне 21/22 на счету 28-летнего итальянца 2 гола и 6 ассистов в 35 играх.