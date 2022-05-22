«Арсенал» хочет предложить Саке длительный контракт

Дата публикации: 22-05-2022

«Daily Mail» пишет, что «Арсенал» рассчитывает продлить трудовые отношения с Букайо Сакой.



Хавбек связан контрактом с «пушкарями» до лета 2024 года. В договоре с 20-летним англичанином есть опция продления еще на 1 сезон. Тем не менее, лондонский клуб намерен оформить с ним новое соглашение на более длительный срок.



Источник отмечает, что в «Арсенале» Саку все устраивает. У него отличные отношения с Микелем Артетой, возглавляющим команду, но хавбек хочет играть в Лиге чемпионов, что может стать проблемой в переговорах по пролонгации контракта.



В сезоне 2021/2022 в активе Саки 42 встречи во всех турнирах (12 забитых мячей, 6 ассистов). Transfermarkt.de оценивает Букайо в 65 000 000 евро.